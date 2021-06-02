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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية بمحطة البحوث الزراعية بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
اختتمت محطة البحوث الزراعية بسيئون اليوم، دورة تدريبية في مجالي تحسين الأصناف النباتية باستخدام طرق التربية المختلفة، وحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات الحيوية.
وهدفت الدورة على مدى يومين، الى اكساب 17 من الباحثين والفنيين بمحطة البحوث الزراعية بسيئون الأساليب والخبرات والاتجاهات العلمية والعملية السليمة اللازمة لرفع مهارتهم وقدراتهم العلمية بما يمكنهم من تحسين الأداء نحو الأفضل.
وأكد مدير عام محطة البحوث الزراعية المهندس عوض علوان، أهمية التدريب لتأهيل العاملين لتنمية الموارد والقدرات البشرية.