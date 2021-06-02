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اختتام دورة تدريبية بمحطة البحوث الزراعية بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

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اختتمت محطة البحوث الزراعية بسيئون اليوم، دورة تدريبية في مجالي تحسين الأصناف النباتية باستخدام طرق التربية المختلفة، وحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات الحيوية.

 

وهدفت الدورة على مدى يومين، الى اكساب 17 من الباحثين والفنيين بمحطة البحوث الزراعية بسيئون الأساليب والخبرات والاتجاهات العلمية والعملية السليمة اللازمة لرفع مهارتهم وقدراتهم العلمية بما يمكنهم من تحسين الأداء نحو الأفضل.

 

وأكد مدير عام محطة البحوث الزراعية المهندس عوض علوان، أهمية التدريب لتأهيل العاملين لتنمية الموارد والقدرات البشرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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