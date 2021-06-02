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اليمنية تعلن عن استئناف رحلاتها الى السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمدينة سيئون عن استئناف الحركة الملاحية في خط ( سيئون - عدن - الخرطوم - سيئون - عدن ) بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مديرة المكتب كفاح أحمدوفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استئناف هذا الخط سيسهم كثيرا في تخفيف معاناة المسافرين الى دول القرن الأفريقي والخليج.. مشيرة الى أن نجاح الحركة الملاحية في هذا الخط ستدفع الادارة الى فتح خطوط أخرى وذلك في إطار خطة ادارة الشركة لتوسيع نشاطها الجوي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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