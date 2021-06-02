شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمنية تعلن عن استئناف رحلاتها الى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمدينة سيئون عن استئناف الحركة الملاحية في خط ( سيئون - عدن - الخرطوم - سيئون - عدن ) بعد توقفه خلال الفترة الماضية.



وأوضحت مديرة المكتب كفاح أحمدوفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استئناف هذا الخط سيسهم كثيرا في تخفيف معاناة المسافرين الى دول القرن الأفريقي والخليج.. مشيرة الى أن نجاح الحركة الملاحية في هذا الخط ستدفع الادارة الى فتح خطوط أخرى وذلك في إطار خطة ادارة الشركة لتوسيع نشاطها الجوي.