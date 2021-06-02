العرادة يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ مأرب سلطان العرادة في اتصال مرئي، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية "ويستلي" مستجدات الأوضاع بالمحافظة.



وتطرق المحافظ الى الهجمات الانتحارية لمليشيا الحوثي الانقلابية على المدينة واستهدافها لمخيمات النازحين والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكد أن مأرب ستظل منطلقاً لاستعادة الدولة اليمنية وتحقيق السلام ، معرباً عن امتنانه للتصريحات والمواقف الايجابية للسيد ليندركينغ وفهمه الدقيق للقضية اليمنية.

وأشار العرادة إلى أن اليمنيين جميعاً ومأرب وسكانها في مقدمتهم، يتوقون للسلام وانهاء الحرب التي بدأتها مليشيا الحوثي وترغب في استمرارها خدمةً لأجندة ايرانية، لكن اليمنيون سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.

من جانبهما أعرب المبعوث الأمريكي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الانسانية وغيرها من أشكال الدعم لأهالي مأرب.

وأشادا بالدور الذي تقوم به السلطة المحلية في مأرب ووحدة المجتمع المحلي، مؤكدين موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وأن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى حل شامل.