شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفرق الهندسية تنزع 150 لغماً أرضياً من مخلفات مليشيا الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

نزعت الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية السادسة، 150 لغماً أرضياً من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن الألغام التي تم نزعها، زرعتها المليشيا في الطرقات العامة المؤدية إلى مدينة الحزم والمناطق الأخرى شمال وجنوب محافظة الجوف.

وتلجأ مليشيا الحوثي الإرهابية إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة، في الطرقات ومنازل ومزارع المواطنين، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي تسبب بسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال