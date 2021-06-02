الحكومة الشرعية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الحكومة الشرعية إنها سمحت بوصول سفن وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية لتخفيف الأوضاع الإنسانية، رغم إخلال الميليشيات بآلية استيراد الوقود التي رعتها الأمم المتحدة.



وجاء إعلان الحكومة الشرعية في تغريدة على حساب الخارجيةعلى تويتر أمس الثلاثاء بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء، ولقائه زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وقالت الخارجية اليمنية: "رغم خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية استوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجدداً لعدد من سفن المشتقات النفطية بدخول الحديدة، للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعمد الجماعة المدعومة من إيران لافتعال أزمات متتالية في الوقود، إذ تحرص على بيعه في مناطق سيطرتها في السوق السوداء لجني أرباح مضاعفة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي جددت الشرعية اليمنية اتهام الميليشيا الحوثية بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.