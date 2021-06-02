خسائر حوثية كبيرة جراء تجدد المواجهات جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تجددت الاشتباكات جنوب الحديدة، الساعات الماضية صباح الأربعاء، عقب رصد تعزيزات للمليشيات الحوثية من جهة زبيد صوب منطقة الجبلية الساحلية، غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم رصد تعزيزات للمليشيات التابعة لإيران عبر خط زبيد حاولت الانتشار بين المزارع شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

وقال، إن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس اشتبكت مع عناصر المليشيات بالأسلحة المتوسطة، فضلاً عن قصف مدفعي مركز حقق إصابات مباشرة في صفوفها.

مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وإفشال محاولة الانتشار والتي جاءت بعد 48 ساعة من فشل محاولة مماثلة في ذات المنطقة