الفريق بن عزيز يدعو أحرار اليمن لمنع أطفالهم من مراكز تعلم العبودية لدى ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

دعا رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز "المواطنين الأحرار في مناطق سيطرة الحوثيين لمنع أبنائهم من الالتحاق بالمراكز الصيفية التي تنظمها ميليشيا الحوثي لطلبة المدارس، واصفا إياها بمراكز تعلم العبودية".



وحذر الفريق بن عزيز، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، "من مخاطر السماح لأبنائهم بالزج بهم بالمراكز الطائفية الحوثية التي تحث على التحريض والعنف والبغضاء وبث الكراهية في المجتمع".

وقال "من ترك فلذة كبده فريسة لهم يرضعونه العبودية والكراهية والحقد يستحمل ذنوبه إلى يوم القيامة. وسوف يبكيه قريبا".

وأطلق ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء 1 يونيو/ حزيران، حملة إلكترونية للتنديد بجريمة تفخيخ عقول الأطفال بأفكار طائفية تحت هشتاج #الحوثي_يفخخ_الطفولة، للتنديد بالمراكز الصيفية التي تقيمها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.