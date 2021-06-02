مقاتلات التحالف تدمر آليات حوثية في مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت طائرات التحالف العربي، يوم الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2021م، ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع وآليات مليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظتي الجوف ومأرب (شمالي شرق اليمن).



وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات جوية استهدفت ‏آليات عسكرية حوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى تدمير عدد من تلك الآليات، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي محافظة الجوف، قالت المصادر إن طائرات التحالف العربي أغارت على أطقم وآليات حوثية شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن غارات أخرى استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة شمال الجدافر ما أسفر عن تكبيدها خسائر بشرية ومادية.