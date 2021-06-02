مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن مستجدات كورونا سجلت خلال الساعات الماضية، 9 إصابات حديدة مؤكدة من إجمالي 31 حالة اشتباه.



وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية أن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في خمس محافظات، توزعت بواقع (3 إصابات في كل من حضرموت وتعز، وحالة واحدة في كل من شبوة، مأرب، والحديدة).

وأفادت اللجنة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في تعز، و27 حالة شفاء نالت منها لحج 18 حالة، فيما بقيتها كانت من نصيب مأرب.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق المحررة (6751) حالة، منها (1322) حالة وفاة، و(3472) حالة شفاء.