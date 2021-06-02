"المشتركة" تحبط محاولتي تسلل لمليشيا الحوثي في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تمكنت القوات المشتركة، الأربعاء 2 يونيو /حزيران 2021، من إحباط محاولتي تسلل فاشلتين نفذتهما المليشيات الحوثية من محورين في جبهة حيس بالحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية في حيس، أن القوات المشتركة أحبطت محاولتي تسلل نفذهما مسلحو المليشيات من اتجاه الجنوب الشرقي والشمال للمدينة.

وقالت إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع العناصر الحوثية التي حاولت اختراق التماس بمختلف الأسلحة، لكن دون جدوى.

وأكدت أن القوات المشتركة وجهت ضربات حاسمة، كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.

إلى ذلك استهدفت المليشيات المدعومة من إيران أحياء وأماكن سكنية متفرقة جنوب مركز مدينة حيس، بعد خسارتها في جبهات القتال.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المنازل السكنية المكتظة بالمواطنين الواقعة في قريتي السبعة العلياء والسفلى تعرضت لاستهداف من الحوثيين