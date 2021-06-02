شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يحذر المواطنين في 9 محافظات من موجة غبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر مركز الارصاد الجوية في اليمن من انتشار موجة غبار جديدة خلال الساعات القادمة.



وقال إنها ستبدأ من محافظتي الجوف ومأرب، و يتوقع توسع الموجة وصولا إلى محافظات صعدة، صنعاء، عمران، شبوة، البيضاء وذمار.

وحذر المركز سائقي المركبات في هذه المناطق من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار، كما دعا كبار السن ومرضى الصدر ومستخدمي الأجهزة الحساسة اخذ الإحتياطات اللازمة، للحماية من موجة الغبار.