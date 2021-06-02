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الأرصاد يحذر المواطنين في 9 محافظات من موجة غبار

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر مركز الارصاد الجوية في اليمن من انتشار موجة غبار جديدة خلال الساعات القادمة.

 

وقال إنها ستبدأ من محافظتي الجوف ومأرب، و يتوقع توسع الموجة وصولا إلى محافظات صعدة، صنعاء، عمران، شبوة، البيضاء وذمار.

 

وحذر المركز سائقي المركبات في هذه المناطق من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار، كما دعا كبار السن ومرضى الصدر ومستخدمي الأجهزة الحساسة اخذ الإحتياطات اللازمة، للحماية من موجة الغبار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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