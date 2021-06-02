شكرا لبحثكم عن خبر عيدروس الزبيدي يصدر ثلاثة قرارات تعيين جديدة (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر عيدروس الزبيدي عدداً من قرارات التعيين في عدد من هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي. حيث صدر القرار رقم 21 لسنة 2021، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ محمد أحمد حيدرة الشقي رئيساً للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة أبين. وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين الأخ خالد عمر عبدالله العبد نائباً لرئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة أبين. وقضت المادتان الثالثة والرابعة من القرار بإلغاء أي تعيين سابق بهذا الشأن، وأن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس. كما صدر قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم 22 لسنة 2021، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ محسن محمد عبدالحميد العزيبي ـ عضواً في اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي. وصدر اليوم أيضاً قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم 23 لسنة 2021 بتعيين الأخ عبدالله احمد محمد الحوثري مرقشي مستشاراً للأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي. وصدر قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رقم 24 لسنة 2021، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ محمد همام علي بن همام مستشاراً لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون المالية والمصرفية. وقضت المادة الثانية من القرارات 22 و23 و24 بأن يُعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في وسائل إعلام المجلس.

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزبيدي يصدر ثلاثة قرارات تعيين جديدة (أسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.