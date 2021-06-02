شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. إعلامية مصرية تبكي من أمام الكعبة وتدعي للفنانة دلال عبد العزيز والجمهور يهاجمها بشكل عنيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، بسبب فيديو شاركته من أمام الكعبة، ظهرت خلاله بعدسات ملونة ورموش اصطناعية.

وتظهر بسمة وهبة في المقطع وهي تقوم بالدعاء للفنانة المصرية دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، التي أصيبت بأزمة صحية شديدة على إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت بسمة على الفيديو: "اللهم اشف دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله.. يارب اشف دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب، ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال".

وتعرضت بسمة وهبة لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها خلال الفيديو بالعدسات الملونة والرموش االصطناعية، علما أن قسما من المعلقين ردوا على تلك االنتقادات بأن ذلك ليس مكياجا بل هو فلتر من تطبيق "انستغرام"، يضفي تغييرات على الوجه.

وكان من بين التعليقات؛ "رموش ولينسيز فى العمرة يا شيخه". "الدعاء بالفلتر". "يا جماعة هدا فلتر خلص كفاية كلام عن المكياج"، "تمثيلك اوفر بصراحه"، "بلاش الفلتر ي.بسمه عشان يكون المنظر واقعى وحقيقى..وبعدين انت وشك حلو من غير فلاتر ولا مكياج".

يشار إلى أن بسمة وهبة ظهرت خلال الماراثون الرمضاني الماضي ببرنامج "العرافة"، الذي يعد بمثابة امتداد لبرامجها السابقة وأبرزها "شيخ الحارة".

وتعاقدت الإعلامية المصرية أخيرًا مع إدارة قناة المحور على تقديم برنامج "90 دقيقة"، وبالفعل بدأت في تقديم حلقاته منذ أيام.

في المقابل، فإن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، قال الليلة الماضية في تصريحات متلفزة، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة، ولكنها ما زالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين.

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