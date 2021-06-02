شكرا لبحثكم عن خبر هذا النوع من البقوليات تساعد على إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يرغب الكثير من الناس في اتباع نظام غذائي، وتناول المزيد من الأطعمة الصحية مثل الحمص، فماذا لو قلنا لك أنها تلعب دورًا رئيسيًا في فقدان الوزن؟

الحمص يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين "ب" والحديد والفوسفور والمغنيسيوم، ويمكنك تضمين هذه البقوليات في مقبلات أو كجزء أساسي من وجبتك سنعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- غنية بالألياف:

ملعقة واحدة من الحمص تحتوي على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف التي تنظم نسبة السكر في الدم وتقمع الجوع، وهي عنصر غذائي مهم لتحكم في الوزن.

بشكل أكثر تحديدًا، يحتوي الحمص على ألياف قابلة للذوبان، والتي تساهم في بكتيريا الأمعاء الصحية وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على الوزن.

2- قد يثير تأثير حراري:

الحمص يوفر مصدرًا كبيرًا للبروتين، وتناول كمية كافية من هذه المغذيات الكبيرة هو مفتاح تحقيق فقدان الوزن.

ويساعد البروتين في تنظيم الجوع والهرمونات ذات الصلة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام مع دعم العضلات الهزيلة والتمثيل الغذائي الفعال.

3- يؤدي البروتين النباتي إلى المزيد من فقدان الوزن:

من الممكن أن يساعد تناول البروتين النباتي الموجود في الأطعمة مثل الحمص وفول الصويا، في منع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة في منتصف النهار وإبقائك ممتلئًا حتى العشاء.

4- بها نشا أميلوز:

بعد تناول الحمص، قد تلاحظ أنك تشعر بالرضا التام على الرغم من حقيقة أنها وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، بصرف النظر عن تأثيرات التشبع التي تأتي من محتوى البروتين والألياف، حيث يحتوي الحمص أيضًا على الأميلوز، وهو نشا مقاوم يهضمه الجسم ببطء، وهذا يمكن أن يساعد بشكل خاص مرضى السكري على إنقاص الوزن لأن النشا يعمل على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.

5- إضافته إلى الوجبات:

إذا كنت تأكل فقط طبق من الخضروات الورقية على الغداء، فمن المحتمل أنك ستشعر بالجوع في غضون ساعتين من تناول الطعام، ولكن إذا تناولت الحمص لن تشعر بذلك، حيث يوفر البروتين والألياف، ويضيف كميات كبيرة إلى وجبتك دون أن يكلفك الكثير من السعرات الحرارية.

وتبين أن الأطعمة الغنية بالألياف تعمل على تحسين مستويات الدهون وتوفر الشعور بالامتلاء بينما تؤخر في نفس الوقت عملية الهضم.

خلاصة القول، هذه البقوليات ليست فقط صديقة لميزانيتك، ولكن يمكن أيضًا تضمينها في مجموعة من الأطباق، فإن وجود الحمص في نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وتحسين نسبة الدهون.