شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : صحة تعز تعلن إيقاف حملة التطعيم ضد فايروس كورونا وتكشف الأسباب(وثيقة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن مكتب الصحة والسكان بمحافطة تعز مساء اليوم إيقاف حملة اللقاحات المخصصة لفايروس كورونا في مدينة تعز حتى إشعار آخر .
وقال المكتب في وثيقة حصل موقع "بوابتي" على نسخة منها إنه سيتم إيقاف حملة التطعيم ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 2 من شهر يونيو.
وأعزى المكتب هذا الإجراء إلى نفاذ اللقاحات وكروت التطعيم من معظم المواقع المخصصة للتطعيم ضد فايروس كورونا وتدني نسبة التغطية للفئة العمرية فوق(60) سنة.
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