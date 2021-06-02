شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : صحة تعز تعلن إيقاف حملة التطعيم ضد فايروس كورونا وتكشف الأسباب(وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مكتب الصحة والسكان بمحافطة تعز مساء اليوم إيقاف حملة اللقاحات المخصصة لفايروس كورونا في مدينة تعز حتى إشعار آخر .

وقال المكتب في وثيقة حصل موقع "بوابتي" على نسخة منها إنه سيتم إيقاف حملة التطعيم ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 2 من شهر يونيو.

وأعزى المكتب هذا الإجراء إلى نفاذ اللقاحات وكروت التطعيم من معظم المواقع المخصصة للتطعيم ضد فايروس كورونا وتدني نسبة التغطية للفئة العمرية فوق(60) سنة.