عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعي الهدنة باليمن مستمرة.. غريفثس يلتقي مبعوث أمريكا

الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365

في إطار الاستمرار في دفع المساعي الدولية من أجل وقف إطلاق النار باليمن، التقى المبعوث الأممي مارتن غريفثس الثلاثاء في الأردن، المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.



كما أوضحت أن المبعوثين الأمريكي والأممي عبرا عن التزامهما بضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن على الفور، من أجل تقديم الإغاثة الإنسانية الملحة. وأشارت إلى أن اللقاء بحث أيضا نتائج زيارة غريفثس إلى صنعاء.

إجماع دبلوماسي غير عادي

وكان مبعوث الأمم المتحدة دعا الاثنين، خلال زيارته صنعاء أطراف النزاع إلى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب ووقف النار، وقال قبيل مغادرته العاصمة اليمنية "لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين المتنازعين، وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماسي لدعم هذه المقترحات".

كما أضاف متحدثا للصحفيين في العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين "هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

يشار إلى أن غريفثس وليندركينغ أجريا خلال الأيام الماضية، جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود وقف النار إلى الأمام، فيما تحمل الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة تلك الجهود.

أتى ذلك بعد أن أعلنت السعودية قبل أشهر عن مبادرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم "اتفاق ستوكهولم"، لكن ميليشيات الحوثي عمدت إلى المماطلة، كما فعلت سابقا مع العديد من جهود ومبادرات السلام الدولية.

ومن المفترض أن يغادر البريطاني مارتن غريفثس (69 عاما) قريبا منصبه الذي يشغله منذ 2018، بعد أن عين مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الحالي.