وزارة الاتصالات تنفي مزاعم وجود توجهات لنقل شركة عدن نت إلى محافظة أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استغرب مصدر مسؤول في وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، المزاعم التي تناقلتها بعض من وسائل الإعلام حول وجود توجه لنقل شركة عدن نت من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة آخرى، وأن الإنقطاعات التي شهدتها الخدمة خلال الأيام الماضية كان سببها إجراءات النقل .



وأكد المصدر في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وأنه ليس هناك أي توجه لنقل الشركة من عدن إلى أي محافظة أخرى .. مشيراً إلى أن أسباب الإنقطاعات التي حدثت في الخدمة مؤخراً سببه خلل في الكيبل البحري في جيبوتي وكذا السويس بمصر وليس بسبب إجراءات النقل .

ولفت المصدر إلى أن الشركة تقوم حالياً بإجراء توسعة للخدمة في عدن ضمن المرحلة الأولى ..مضيفاً أن من خطط الشركة توسيع خدماتها لتشمل مختلف المحافظات المحررة وليس نقلها إلى محافظة أخرى .

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار وإستسقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية .