‎الرئيس هادي: لن نقبل تجربة إيران مهما بلغت التضحيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه لن يقبل نقل تجربة إيران إلى بلادنا، مهما بلغت التضحيات.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عقد هادي امس اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأوضح هادي أن "الحرب فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على اليمنيين لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة، ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف اليمنيين من تضحيات".

وأشار الرئيس إلى أن لقاءاته مع عدد من الوفود يتصل بمساعي وجهود السلام التي يحرص عليها خدمة لأبناء الشعب اليمني

ووجه هادي الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة.