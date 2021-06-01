محافظ حضرموت يستقبل وزيرة خارجية السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، في مطار الريان الدولي بالمكلا، وزيرة خارجية مملكة السويد آن كريستين ليندى .



وبحث الجانبان الوضع في المحافظة ودور السلطة المحلية في تثبيت الامن والاستقرار.

وتأتي هذه الزيارة في اطار التزام السويد بالمساهمة بمساعدة اليمن على تحقيق السلام والاطلاع على الاوضاع عن كثب والخروج بتصور واضح عن حقيقة الاوضاع السياسية والامنية، والتعرف على أنشطة ومشاركات المرأة في مختلف المجالات.

رافق وزيرة الخارجية في الزيارة مبعوث مملكة السويد الخاص الى اليمن بيتر سيمنبي و المستشار السياسي لوزيرة الخارجية لينوس جلانزليو، ونائب سفير مملكة السويد لدى اليمن وايريك فون شانتز .