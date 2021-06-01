لقاء مع صندوق النقد الدولي يناقش تحديات توفير لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عقد، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي وضم وزارات الصحة العامة والسكان والمالية والتخطيط والتعاون الدولي، مع المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي التحديات التي تواجه بلادنا في توفير لقاح فيروس كورونا والإجراءات المطلوبة لتوفيره بحسب المواعيد المحددة مسبقا .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة استيعاب مساعدات المانحين الذي تناول الوضع الصحي وكوفيد١٩ المتضمن التقييم الكلي للوضع الصحي ومنها الأمراض والمجاعة، بالاضافة إلى البنية التحتية وتوفير الأدوية والخيارات العلاجية والكوادر الطبية وكذا (كوفيد19) ومعدات الاصابات والوفيات والتدابير الاحتوائية واستراتيجية التطعيم ووضع مبادرة كوفاكس ولجنة كوفيد19 الحكومية .

وفي اللقاء، استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد19 الدكتور علي الوليدي، مؤشرات الوضع الصحي في بلادنا والاحتياجات وانتشار الحميات والملاريا وكذا الاحتياجات للقاحات المخصصة لكوفيد ١٩ .. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توفير ١٢مليون جرعة منها مليون و٦٠٠ الف جرعة في طريقها للبلاد قريبا .

وأكد الدكتور الوليدي حرص الحكومة على اعطاء اللقاح للفئات المستهدفة الحالية ممن يعملون في القطاع الصحي والاغاثي والمنافذ .