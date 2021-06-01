السلطة المحلية بالمحويت تدشن حملة التعبئة والإسناد للجيش في مواجهة المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، اليوم، حملة التعبئة العامة والإسناد الشعبي لرفد الجبهات والإلتحام بالمعركة الوطنية لاستكمال تحرير اليمن واستعادة الدولة من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران



وخلال اللقاء الموسع لقيادات ووجهاء المحافظة، قال وكيل المحافظة علي الخطيب " أن أبناء المحويت يدشنون اليوم مرحلة جديدة من التعبئة والإسناد للجيش ورفد الجبهات والإلتحاق بمعسكرات الجيش لإسناده في معركته الوطنية ضد المليشيات الانقلابية"..مشيراً الى أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع تظافر الجهود أكثر في الحشد والتعزيز لإنجاز النصر ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية وقطع الطريق أمام المشروع الإيراني في اليمن.

كما ألقيت خلال اللقاء عدد من الكلمات أشادت في مجملها بالبطولات والإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع وميادين القتال الذين يدافعون عن الجمهورية اليمنية ومكتسباتها وثوابتها الوطنية ويتصدون للمليشيات الحوثية..مثمنة دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع العربي المشترك التي تجسدت فيه معاني التكافل وروابط الإخاء.

وأكد أبناء محافظة المحويت، إستعدادهم للمشاركة في معركة الدفاع عن الوطن وعن الجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية والإلتفاف خلف قيادة الجيش وإسناده في هذه المعركة الوطنية الفاصلة ضد الكهنوت الحوثي حتى تحرير اليمن وإستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.