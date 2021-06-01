اللجنة الفرعية بتعز تناقش الترتيبات النهائية لامتحانات الثانوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل محافظة تعز عارف جامل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاجراء عملية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التربية والتعليم عبدالواسع شداد، وجه الوكيل جامل مدراء عموم وامن المديريات بالتعاون الكامل مع اللجان الامتحانية وتسهيل مهامها، وضرورة تظافر جهود الجميع لانجاح العملية الامتحانية في موعدها المحدد والرفع باي اشكالية قد تعيق سير اجراء الامتحانات لمعالجاتها واتخاذ اللازم.

كما استعرض مدير عام مكتب التربية والتعليم، شرحا مفصلاً حول استكمال اللجنة الفرعية للامتحانات التجهيزات الفنية والترتيبات اللازمة لسير اداء الامتحانات التي ستبدء في تاريخها المحدد ب6/6/2021..موضحاً استكمال اصدار ارقام الجلوس للطلاب وتحديد وتسمية المراكز والمدارس لتأدية الامتحانات في جميع المديربات المحررة وتسمية وتوزيع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية والمشرفين والمراقبين في كافة المراكز الامتحانية وتجهيز قاعات الامتحانات بالتنسيق بين مكتب التربية بالمحافظة ومكاتب الفروع في في مديريات المحافظة المحررة .

ونوه شداد بان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في المحافظة لهذا العام 2020/2021 ، بلغ 22478 طالب وطالبة في 18 مديرية محررة موزعين على 154 مركزا امتحانيا .

وناقش الاجتماع الامكانات المادية اللازمة لنجاح سير العملية الامتحانية، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحديد الادوار والتنسيق المشترك بين المحافظة والمديريات واللجان الفرعية والرئيسية والجهات الأمنية لتهيئة الاجواء المناسبة للطلاب وتامين المراكز الامتحانية ومنع الغش واتخاذ التدابير الاحترازية والوسائل الوقائية من وباء كورونا وتحديد نسب الطلاب في القاعات الامتحانية.