شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة التربوي سالم محمد مغلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى محمد مغلس واخوانه وكافة آل مغلس عزاهم فيها فيوفاة والدهم الأستاذ سالم محمد مغلس التربوي القدير والمدير العام السابق لمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن.



واشار ألرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع التي شغلها..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.