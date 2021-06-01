منظمة: الحوثيون يمنعون الخاضعين لهم من التطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء ميليشيا الحوثي في اليمن بمنع التطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، رغم ارتفاع عدد الإصابات في البلد الذي تنهشه الحرب.



ومنذ انتشار الجائحة نادراً ما نشر الحوثيون المقربون من إيران معلومات عن الوباء معلنين وفاة وحيدة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان، إن "قيادة الحوثيين تحجب المعلومات عن مخاطر فيروس كورونا وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضافت "لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. على الحوثيين اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن، ووقف نشر المعلومات المضللة عن الفيروس".

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيغ: "القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي للإصابات بكورونا ومعارضتها اللّقاحات يهددان حياة اليمنيين. ادعاء غياب فيروس كورونا ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر، ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية".

وفي نهاية مارس (آذار)، حصل اليمن على 360 ألف لقاح في إطار آلية كوفاكس التي تشرف عليها الأمم المتحدة لتوفير اللقاحات لأفقر دول العالم.

وتنص الخطة التي تشمل حصول البلاد في 2021 على 1.9 مليون لقاح، على تسليم جزء من الجرعات إلى المناطق الخاضعة للحوثيين.

ونقلت "هيومن راتيس ووتش" عن مصدر طبي أن "رفض تعاون الجماعة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال".

وسجل في اليمن البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، رسميا أكثر من 6700 إصابة، بينها 1321 وفاة.