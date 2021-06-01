مأرب.. النيابة تُغلق 16 مخبزاً لمخالفتها للمواصفات والمعايير

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت نيابة استئناف محافظة مأرب، الثلاثاء، إغلاق 16 مخبزاً وفرناً بمدينة مأرب لمخالفتها للمواصفات والمعايير المعتمدة من الجهات المختصة بشأن التسعيرة والأوزان.



وقال رئيس النيابة القاضي عارف المخلافي، إن "النيابة دشنت اليوم، حملة تفتيش وضبط على جميع المخابز والأفران في مدينة مأرب بناء على البلاغات المقدمة من مكتب الصناعة والتجارة وتكرار الشكاوى من المواطنين بشأن تلاعب بعض الأفران والمخابز بأسعار وأوزان رغيف الخبز"، حسبما نقلت الوكالة الرسمية.



وأضاف، أن النيابة أغلقت جميع المخابز والأفران التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة أو تلك غير المرخصة من مكتب الصناعة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل المتلاعبين بأقوات المواطنين ورغيف عيشهم.



وأشار إلى أن النيابة حرزت كل المخالفات المضبوطة وستستكمل ملفات المخالفين لإحالتهم إلى المحكمة ومحاكمتهم طبقا للنظام والقانون.



وأكد رئيس نيابة استئناف مأرب استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية لضمان ضبط الأسواق والحد من كل مظاهر التلاعب والغش في السلع والخدمات الأساسية وضبط المخالفين وفي مقدمتهم التجار الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية بدلا عن العملة الوطنية في عمليات البيع والشراء باعتبار ذلك جريمة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.



من جهته أشاد نائب مدير مكتب الصناعة في مأرب ياسر الحاشدي، بجهود النيابة وتعاونها المستمر مع المكتب في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع الأساسية وفي مقدمتها رغيف الخبر.



وأهاب الحاشدي بجميع أصحاب المخابز والأفران الالتزام بكافة المواصفات والمعايير المعتمدة من المكتب وعدم التلاعب في أسعار وأوزان رغيف الخبز وأقراص الروتي.

