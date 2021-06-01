شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة سالم محمد مغلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم محمد عبدالله مغلس مدير مكتب التربية والتعليم السابق بمحافظة عدن، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته العملية، وأدواره في المجال التربوي والتعليمي وإسهاماته الاجتماعية والخيرية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل مغلس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.