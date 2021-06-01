نيابة استئناف مأرب تغلق 16 مخبزاً وفرناً مخالفاً للمواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أغلقت نيابة استئناف محافظة مأرب، اليوم، 16 مخبزاً وفرناً بمدينة مأرب لمخالفتها للمواصفات والمعايير المعتمدة من الجهات المختصة بشأن التسعيرة والأوزان، وإتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها.



وقال رئيس نيابة استئناف محافظة مأرب القاضي عارف المخلافي" إن النيابة دشنت اليوم، حملة تفتيش وضبط على جميع المخابز والأفران في مدينة مأرب بناء على البلاغات المقدمة من مكتب الصناعة والتجارة وتكرار الشكاوى من المواطنين بشأن تلاعب بعض الأفران والمخابز بأسعار وأوزان رغيف الخبز".

وأضاف القاضي المخلافي" أن النيابة أغلقت جميع المخابز والأفران التي تم ضبطها مخالفة للمواصفات والمعايير المعتمدة أو تلك غير المرخصة من مكتب الصناعة وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل المتلاعبين بأقوات المواطنين ورغيف عيشهم "..مشيرا إلى أن النيابة حرزت كل المخالفات المضبوطة وستستكمل ملفات المخالفين لإحالتهم إلى المحكمة ومحاكمتهم طبقا للنظام والقانون..

وأكد رئيس نيابة استئناف مأرب استمرار حملات الرقابة والتفتيش الميدانية لضمان ضبط الأسواق والحد من كل مظاهر التلاعب والغش في السلع والخدمات الأساسية وضبط المخالفين وفي مقدمتهم التجار الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية بدلا عن العملة الوطنية في عمليات البيع والشراء باعتبار ذلك جريمة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

من جهته أشاد نائب مدير مكتب الصناعة ياسر الحاشدي، بجهود النيابة وتعاونها المستمر مع المكتب في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع الأساسية وفي مقدمتها رغيف الخبر..مهيباً بجميع أصحاب المخابز والأفران الالتزام بكافة المواصفات والمعايير المعتمدة من المكتب وعدم التلاعب في أسعار وأوزان رغيف الخبز وأقراص الروتي.