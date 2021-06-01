لقاء في عدن يناقش أوضاع المنافذ البرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء موسع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اوضاع المنافذ البرية والصعوبات التي تواجهها وسبل تجاوزها



وفي اللقاء الذي ضم قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومدراء عموم فروع الهبئة والمنافذ البرية في المحافظات المحررة، شدد وزير النقل، على أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة في الهيئة وفروعها في المحافظات المحررة والمنافذ البرية وتقديم الرؤى والأفكار التي تسهم في تطوير العمل بهذا القطاع ، وبالذات مايتعلق بإستكمال البناء المؤسسي والهيكلي للهيئة والفروع واستكمل اللوائح الاساسية التي تنظم شؤون نشاط الهيئة وفروعها.

واوضح وزير النقل، أن برنامج الحكومة للمرحلة الراهنة يجسد توجهاتها في التعافي الاقتصادي و تحسين الخدمات وبناء مؤسسات الدولة وتصويب الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية وتحقيق استقرار سياسي وامني يساعد على النهوض الاقتصادي والتنموي .. لافتاً إلى أن الظروف الحالية تفرض تحديد الأولويات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كل مايخدم مصلحة المجتمع ومصلحة الاقتصاد الوطني بكل فروعه والتي سوف تنعكس على الحياة المعيشية للمواطن وتلبية احتياجاته.

واوضح حُميد، ان الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على نشاط مؤسسات وهيئات النقل والتعرف على التحديات التي تواجه نشاطها ووضع السبل الكفيلة لتفعيل ورفع اداء وكفاءة مؤسسات النقل البري في إطار المحافظات بما يسهم في خدمة المجتمع اولاً والقطاعات الاقتصادية الاخرى.. معتبراً إن قطاع النقل بصورة عامة وقطاع النقل البري يعد قطاعاً حيوياً واستراتيجياً يربط بين حركة المجتمع إلى جانب حركة نقل البضائع والمنتجات بين مختلف المحافظات سوء على المستوى المحلي او الخارجي.

واشار وزير النقل، إلى اهمية تنظيم العلاقة بين الوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها استناداً إلى اللوائح والقوانين الخاصة بأنشاء الوزارة...مشدداً على ضرورة التزام الفروع والمنافذ البرية لخطط وتوجيهات الهيئة العامة للنقل البري، وخاصة توريد كافة الايرادات إلى حساب الهيئة في البنك المركزي، مع التزام الهيئة بتحويل مستحقات الفروع والمنافذ من النفقات التشغيلة عبر فروع البنك المركزي في المحافظات وكذا تبني المشروعات التطويرية لتحدث وتحسين نشاط تلك الهيئات والمنافذ.

بدوره أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بالوزارة فضل العبادي،أن خطط وبرامج الوزارة للعام الحالي ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال النقل البري وتوسيع أنشطة الهيئة..مشيداً بالنجاحات التي تحققت والحرص على تصحيح اوضاع المنافذ البرية.

وخرج اللقاء الذي حضره القائم بأعمال رئيس الهيئة على محروق ونائبه سند بن ذيبان والقائمين بأعمال الشؤون الادارية والمالية بالهيئة، وشؤون الفروع ومجموعة من مدراء الهيئة، بالعديد من التوصيات والمقترحات والرد على مجمل الاستفسارات مع شرح مستفيض حول آلية المعالجات للقضايا المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.