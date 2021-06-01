كمين لأبطال الجيش الوطني شرق الحزم يكبّد المليشيا قتلى وجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الريان شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن قوات الجيش نصبت كميناً نوعياً لمجاميع من مليشيا الحوثي حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبال الشهلا"..مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مصرع وجرح العديد من تلك العناصر فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف المصدر "أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إعطاب طقم وعربة مدرعة فيما استعاد أبطال الجيش والمقاومة عدد من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر".

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة شمال الجدفر وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا.