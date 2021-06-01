وزير الصحة يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع السفير البريطاني لدى بلادنا ميشل آرون، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.



وثمن الوزير، مواقف المملكة المتحدة الثابتة والداعمة للشرعية في اليمن..مشيدا بالدعم البريطاني لبلادنا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير، الى الاثار السلبية للحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، على النظام الصحي في بلادنا، وتسبب في شلل معظم المرافق الصحية..موضحا ان الوضع الوبائي في بلادنا مقلق بعد تفشي العديد من الامراض والاوبئة.

ولفت الوزير الى جهود الوزارة للحد من مخاطر انتشار وباء كورونا، ومستوى اقبال المواطنين على اخذ اللقاحات الوقائية.

وكان السفير البريطاني وجه دعوة لوزير الصحة لحضور قمة الجي سفن g7 قمة الثقة العالمية للقاحات.