اجتماع للجنة الأمنية بالمهرة برئاسة المحافظ بن ياسر يقف أمام مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الأمنية للوقوف أمام مستجدات وتطورات الوضع الأمني.



وفي مستهل الاجتماع رحب المحافظ بن ياسر، بأعضاء اللجنة من مدراء وقادة الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، مستمعا إلى شرح حول الوضع الأمني والجهود المبذولة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

واستعرض الاجتماع عددا من القضايا التي شهدتها المحافظة، والنجاحات الأمنية في ضبط مرتكبي عدد من الجرائم بالمحافظة او الفارين من المحافظات الأخرى.

ووقف الاجتماع أمام جهود وتحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة التهريب ومتعاطي المخدرات.

وعبر المحافظ بن ياسر، عن تقديره لكل الجهود والنجاحات الأمنية التي تحققها المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالبلاد.

وشدد على بقاء كافة الوحدات في حالة الجاهزية ورفع الحس واليقظة الأمنية، مع التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة بما يحقق مزيد من رفع أداء المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وأكد أن تعاون المواطنين ووقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية يمثل عاملا مهما في كشف الجريمة وضبط مرتكبيها، مشيدا بالتلاحم والتعاون الذي تبديه كافة المكونات والشرائح المجتمعية مع

أجهزة الأمن.

وبيّن أن الأمن يحتل الأولوية في اهتمام السلطة المحلية لما يمثله من انعكاس إيجابي وركيزة أساسية للبناء والتنمية، موجها التحية لكافة منتسبي الأمن والجيش على جهودهم المملوسة وانضباطهم واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على الأمن وحماية مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين.

وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات لرفع كفاءة قوات الأمن والجيش، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.