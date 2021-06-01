تدشين توزيع رخصة مزاولة مهنة الصيد بمديريات المهرة الساحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنَ رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر عويض كلشات توزيع رخصة مزاولة مهنة الصيد للصيادين بالمديريات الساحلية وذلك عبر مدراء مراكز الإنزال السمكي ،بتمويل من الهيئة العامة للمصائد السمكية .



وخلال التدشين أشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية إلى أن هذه الجهود تأتي بمساعدة من السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة لهيئة المصائد في تنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع السمكي .

وبيَّن كلشات بأن إصدار رخصة مزاولة مهنة الصيد تعد خطوة لتنظيم العمل السمكي للصيادين في مواقع الإنزال السمكي، وبمثابة شهادة ثبوتية للصياد تحدد هويته كمُحترف يُمارس الصيد كمهنة أساسية تُميَّز الصياد عن غيره من المهن والحرف الأخرى .

وأوضح كلشات أنه تمَّ توزيع مايقارب 1500 بطاقة ومن المتوقع أن تبلغ عدد البطائق 6000 خلال هذه المرحلة.

وأكد كلشات بأن حصول الصياد على رخصة مزاولة مهنة الصيد يجعله في مأمن من مساءلة الجهات المختصة التي تقوم بها حملات الرقابة والتفتيش والجهات الأمنية بالمحافظة من وقت لآخر لضبط المخالفين .