شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير حقوقي يكشف بالأرقام فضائع الحوثي على التعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

سلط مركز حقوقي أمريكي الضوء على انتهاكات مليشيا الحوثي لقطاع التعليم وآثار حرب الجماعة على العملية التعليمية في اليمن خلال خمس سنوات مضت.



وأصدر "المركز الأمريكي للعدالة"، الأحد، تقريرا حمل عنوان "الجريمة المنسية"، يرصد فيه آثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن من 2014 إلى 2020، والانتهاكات التي طالت العملية التعليمية والأضرار المادية والبشرية التي لحقت بها.

وقال التقرير، إن "أكثر من (170) ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ 5 سنوات على الرغم من القدرة المالية للجماعة على صرف مرتباتهم إلا أنها تستغل هذا الجانب الإنساني في مقايضات سياسية".

ورصد مقتل (1579) معلما و(2624) حالة إصابة منذ سبتمبر 2014، تتحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية 80% منها، إضافة إلى (621) حالة اعتقال و(36) حالة إخفاء قسري و(142) حالة تهجير قسري لمعلمين تتحمل مليشيا الحوثي مسؤولية ما نسبته 70% من هذه الانتهاكات.

وأضاف إنه رصد في محافظة تعز وحدها 280 حالة قتل واغتيال على يد مليشيا الحوثي، إضافة إلى 180 حالة اختطاف وإخفاء قسري.

ولفت إلى أنه رصد عدد (16) واقعة اغتيال لمعلمين بمحافظة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

وذكر أنه وثق قيام مليشيا الحوثي بتفجير 21 مدرسة وتحويل (14) مدرسة إلى ثكنات وسجون عسكرية، إضافة إلى توثيق تجنيد 211 طفلا دون سن الـ15 قامت بها مليشيا الحوثي في محافظتي صنعاء وعمران خلال العام الماضي فقط.

وأكد قيام جماعة الحوثي بتجنيد عدد (57) طفلاً من طلاب مدرسة واحدة هي مدرسة العلم والإيمان بمديرية بني حشيش شرقي محافظة صنعاء، وقد قتلوا جميعهم في جبهات القتال.

كما أكد قيام مليشيا الحوثي بإجراء تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية تقوم على أساس العنصرية والطائفية والتحريض الديني والمذهبي، وممارسة التحريض الطائفي عبر الإذاعات المدرسية بشكل ممنهج في (12) محافظة تسيطر عليها.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي انفردت بسلسلة من الانتهاكات بحق المعلمين، منها تسريح (286) معلمًا من وظائفهم وتشريدهم من قراهم ومنازلهم ومدارسهم وإحلال عناصرها بديلًا عنهم.

وقال المركز الأمريكي للعدالة، إنه رصد إقدام المليشيا الحوثية على إجبار الطلبة في المئات من المدارس على دفع رسوم إجبارية تصل في الشهر الواحد إلى ما يعادل (5) دولارات في عدد (12) محافظة تسيطر عليها.

وأضاف إنه تحقق من 500 حالة قتل لطلاب وطالبات في مدينة تعز منذ بداية الحرب، بسبب القصف العشوائي الذي شنّته المليشيا الحوثية على المدارس والتجمعات السكانية. كما رصد 15 ألف نازح ومهجر بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي على المدينة.

وأكد المركز أنه تحقق من مقتل 21 معلماً وطالباً خلال العامين الماضيين نتيجة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي.

وقال إنه "تحقق من استخدام جماعة الحوثيين للدورات الصيفية كمناسبة لنشر فكرها العقائدي ورفد الجبهات بالمقاتلين ولو من صغار السن".

وأشار إلى أن الحرب في اليمن تسببت بخروج التعليم عن التقييم العالمي لجودة التعليم وفقاً لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس