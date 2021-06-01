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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الرازي في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقشت إدارة هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين،، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ، التحديات التي تواجه المستشفى، وسبل معالجتها.
واكد الحامد على أهمية توحيد الجهود لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
وشدد الحامد على زيادة برامج التدريب والتأهيل للكادر الطبي في جميع التخصصات.