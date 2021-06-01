مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الرازي في أبين

واكد الحامد على أهمية توحيد الجهود لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

ناقشت إدارة هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين،، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ، التحديات التي تواجه المستشفى، وسبل معالجتها.

محمد يوسف

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