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مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الرازي في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

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ناقشت إدارة هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين،، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد ، التحديات التي تواجه المستشفى، وسبل معالجتها.

 

واكد الحامد على أهمية توحيد الجهود لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

 

وشدد الحامد على زيادة برامج التدريب والتأهيل للكادر الطبي في جميع التخصصات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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