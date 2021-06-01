شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الثانية لمركز عزل كورونا بمستشفى الصداقة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، ومعه وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني، المرحلة الثانية لمركز عزل كورونا بمستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن، بدعم منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود.



واستعرضت مدير عام مستشفى الصداقة الدكتورة كفاية الجازعي، المراحل المختلفة التي مر بها قسم العزل لكورونا، والذي يحتوي على ٣٦ سريرا، منها عشرة أسرة للعناية المركزة وخمسة لفرز الحالات، وخصصت فيه غرفة عمليات كبرى للنساء الحوامل.

وأكد الدكتور الوليدي، على ضرورة حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة خطر فيروس كورونا..مشددا على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الدولية المعتمدة في علاج ومجابهة كورونا.