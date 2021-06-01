مناقشة جوانب التنسيق بين الاجهزة الامنية والنيابة المتخصصة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش لقاء اليوم بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري ة، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد محفوظ لرضي آلية التنسيق بين الاجهزة الامنية والنيابة المتخصصة بحضرموت بما يعزز الامن والاستقرار.



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مساعدي المدير العام ومديرا ادارتي البحث الجنائي بالمحافظة والامن بمديرية مدينة المكلا، أكد اللواء العامري على اهمية التكامل بين الامن والنيابة المتخصصة بحضرموت بهدف الارتقاء بمستوى العمل في الجوانب الامنية من خلال الاهتمام بقضايا المساجين وسرعة حل قضايا المواطنين والبت فيها دون تأخير وفق والقوانين والاحكام.

وأشاد العامري بالعلاقة المتينة بين الامن والنيابة المتخصصة وهو أساس النجاح الذي تشهد المحافظة من استقرار أمني على مستوى المحافظات المحررة.