وزير الداخلية بتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه كلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، اليوم بالمكلا، قيادة وضباط وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة بحضرموت، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، لمناقشة سير العملية التعليمية بالكلية، والتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.



وتعرف الوزير حيدان، من مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، وقيادة كلية الشرطة إلى الإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة التي تعصف بالوطن، مستمعاً إلى معاناتهم فيما يتعلق بتأخير مرتبات الضباط والصف والأفراد وتأمين لهم ابسط حقوقهم لضمان لهم العيش الكريم، إلى جانب تطلعات هيئة أعضاء التدريس لتحديث الوسائل التعليمية وعكسها على الجانب العملي، وتأهيل الكادر التخصصي في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذل من قبل قيادة وأعضاء هيئة التدريس والضباط بالكلية في سبيل تخريج طلاب مؤهلين إلى ميادين الشرف والعزة والكرامة، حاثاً على الإحسان في العطاء للطالب وتقديم المعلومات الوافية لينقل الطلاب صورة مشرفة عن الكلية والتعليم فيها.

وقال اللواء الركن حيدان: "إن المسؤولية أمامكم كبيرة لتخريج الضباط من الكلية وفقاً والمرحلة الراهنة والظرف العصيب الذي يمر به الوطن، وبث الروح العالية في نفوس المواطنين من خلال استقرار الأمن"، وأضاف أن حضرموت مؤهلة للعمل رغم الظروف الاستثنائية لاستعادة مؤسسات الدولة، مبدياً استعداده بتقديم الدعم لكلية الشرطة وفقاً والأولويات والإمكانيات المتاحة.