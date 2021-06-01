مأرب.. صندوق النظافة يتسلم معدات جديدة بقيمة مليار و230 مليون ريال

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلّم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، يوم الإثنين، معدات وآليات جديدة مقدمة من السلطة المحلية بقيمة مليار و230 مليون ريال.



ووفقا لموقع المحافظة الرسمي، فإن المعدات تتكون من 28 آلية ومعدة جديدة منها 6 شاحنات ثقيلة للتصريف الصحي و11 شاحنة نقل نفايات متوسطة وشاحنة نقل نفايات ثقيلة.



كما تضم المعدات 4 شاحنات نقل خفيفة وشاحنة متوسطة خصصت لنقل الوقود والمحروقات بالإضافة إلى 3 (بوبكات) صغيرة لإزالة الأتربة المتراكمة من الشوارع و (ونش وشيول) لطمر المخلفات في المقلب المركزي للصندوق.

وأشاد المحافظ اللواء سلطان العرادة بجهود إدارة الصندوق والعاملين في تنظيف مدينة مأرب ومخيمات وتجمعات النازحين في المدينة وضواحيها.



وحثهم على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لمواكبة النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني المستمر الذي تشهده المدينة.



وأشار إلى ما تعانيه قيادة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسساتها الخدمية من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل توفير الاحتياجات الأساسية لنحو 2 مليون و500 ألف نازح في المحافظة ونحو 500 ألف نسمة من أبنائها.



ولفت إلى تأمين الخدمات الضرورية لهم وفي مقدمتها خدمات النظافة والتصريف الصحي والإصحاح البيئي باعتبارها من متطلبات الحياة الأساسية والضرورية التي لا غنى عنها.



وأكد العرادة استعداد المحافظة لتقديم مزيد من الدعم للصندوق وتزويده بالإمكانيات والمعدات المتاحة بما يمكنه من الاستمرار في عمله وتحسين مستوى خدماته والحفاظ على نظافة مدينة مأرب وأحيائها وتحسين وتشجير شوارعها الرئيسية والفرعية وإظهارها بمظهرها الحضاري اللائق.

