وزير الصحة يشيد بتعافي القطاع الصحي بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، بتعافي القطاع الصحي بمحافظة شبوة.



جاء ذلك خلال زياراته التفقدية لعدد من المنشأت و المرافق الصحية بالمديريات الجنوبية من المحافظة..مشيداً باستعادة دورها الحيوي في خدمة الصحة العامة للمواطنين..مثنيا على دور السلطة المحلية في تحقيق الانتعاش للعمل الطبي في كافة مرافقه العاملة بالمحافظة.

واكد الوزير بحيبح خلال زيارته لمستشفيات عزان ميفعة وحبان ورضوم، حرص الوزارة على معالجة كافة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على تحسين وتحديث خدماتها ورفدها باحتياجاتها من الكوادر الصحية والتجهيزات الفنية الضرورية والاهتمام ببرامج بناء القدرات لكوادرها على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم العلمية..مشيدا بجهود الكادر الطبي في نشطة مكافحة فيروس كورونا.

في سياق متصل، دشن وزير الصحة العامة والسكان ومعه وكيل محافظة شبوة سالم باعوضة ومدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة الدكتور سعيد بافضل، محطة لتحلية المياه في مركز غسيل الكلى بمدينة عزان بمديرية ميفعة.