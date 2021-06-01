الكثيري يفتتح الطابق الثاني لمركز الأمل المنشود لتأهيل وتدريب اطفال التوحد بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم بمنطقة مريمة الطابق الثاني لمركز الامل المنشود لتأهيل وتدريب اطفال التوحد بسيئون الواقع بمنطقة مريمة بتمويل من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بكلفة اجمالية بلغت 147 الف دولار من حصة نسبة مبيعات النفط.



واستمع الوكيل الكثيري ومعه رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله رمضان باجهام وعميد كلية المجتمع بسيئون الاستاذ المساعد عبدالقادر حسين الكاف والمدير التنفيذي لمجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني لذوي الاعاقة بوادي حضرموت صالح بايعشوت ورئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضرموت مدير مركز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة بوادي حضرموت محمد سالم باسعيدة خلال اطلاعه على المشروع من قبل مدير المركز رئيس جمعية رعاية وتأهيل اطفال التوحد بوادي حضرموت المهندس عبدالله حيمد القفيل حول مكونات المشروع الذي يحتوي على 9 قاعات تنمية ومهارات وقاعة حاسوب ومكتبة إلكترونية وقاعة حواس اضافة الى صالة احتفالات والعاب بمساحة 714 متر مربع .

وعبر المهندس القفيل عن شكره وتقديره لجهود السلطة المحلية ممثلة بالوكيل الكثيري ما يبذله من وقوف ومساندة لذوي الاعاقة.

الى ذلك اكد الوكيل الكثيري بان السلطة المحلية اخذت على عاتقها الاهتمام بذوي الاعاقة كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم يحتاجون فقط للرعاية والاهتمام وايجاد لهم البنية التحتية التي ستسهم في رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم مقدما شكره وتقديره للجهود التي تبذل في كافة جمعيات ذوي الاعاقة بوادي حضرموت وكافة العاملين بمراكز ومدارس ذوي الاعاقة لتحملهم وصبرهم وجزاهم عند الله واسهموا في تخريج الدفعات ودمجهم بالمجتمع وبالمدارس والتعليم الثانوي والجامعي , مؤكدا بان السلطة المحلية بالوادي ستواصل هذا الدعم والمساندة لهم وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم .