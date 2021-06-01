محافظ أبين يزور محلج القطن في الكود وروضة جعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، على نشاط محلج القطن بمدينة الكود بمديرية خنفر، وسير عملية حلج القطن الطويل التيلة الذي تشتهر به دلتا أبين.



وحث محافظ أبين، العاملين والفنيين بالمحلج على مضاعفة جهودهم والمثابرة والتفاني والاخلاص في العمل .. مؤكدا دعم قيادة المحافظة لتطوير وتحديث كل أنشطة المحلج والمزارعين.

كما كرم محافظ أبين وبحضور أمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، عددا من المزارعين وملاك الأراضي، لتشجيعهم على زراعة محصول القطن وتوسيع المساحات المزروعة من هذا المحصول النقدي الهام، وذلك وفقا لخطط مختصة بهذا المجال.

وفي سياق متصل بمحافظة أبين، اطلع المحافظ أبوبكر حسين، على روضة جعار، وقدم دعما للروضة بمبلغ مليوني ريال للمساهمة بجهود تأثيتها وتوفير مختلف المعدات ووسائل التعليم لزهرات الروضة، وذلك ضمن الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد