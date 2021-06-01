وقدم مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة لحج الدكتور عارف عياش ومدير برنامج التحصين بوزارة الصحة يوسف أحمد يوسف. شرحا حول سير حملة التحصين واستفادة الفئات المستهدفة من التحصين.

اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية مدير مشروع كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي، على مستوى سير العمل وتوفير الخدمات في عدد من المرافق والمراكز الصحية ومواقع التحصين الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة الحوطة بمحافظة لحج.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يطلع على مرافق صحية ومواقع التحصين ضد كورونا في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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