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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يطلع على مرافق صحية ومواقع التحصين ضد كورونا في لحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية مدير مشروع كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي، على مستوى سير العمل وتوفير الخدمات في عدد من المرافق والمراكز الصحية ومواقع التحصين الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة الحوطة بمحافظة لحج.
وأشاد الدكتور الوليدي، بجهود الطواقم والفرق الصحية العاملة بالمرافق الصحية ومواقع التحصين .. مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من مخاطر إنتشار جائحة كورونا.
وقدم مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة لحج الدكتور عارف عياش ومدير برنامج التحصين بوزارة الصحة يوسف أحمد يوسف. شرحا حول سير حملة التحصين واستفادة الفئات المستهدفة من التحصين.