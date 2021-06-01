شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية مدير مشروع كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لدى بلادنا جوفيندا براساد، تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين.



وأكد الدكتور الوليدي، على أهمية التركيز على أولويات وزارة الصحة وتسخير دعم البعثة لتنفيذ تلك الأولويات .. منوها بأهمية الاتفاق على تجديد اتفاقية تشغيل مركز العزل الصحي الخاص بمرضى كورونا في الفترة القادمة .. موضحا تواصل التنسيق بين المعنيين في الجانبين لتوقيع الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومدير مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير وعدد من المختصين في البعثة.