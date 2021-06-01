تشييع رسمي وشعبي لجثمان العميد عبده محسن الرماح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شُيّع، امس لاثنين، في مدينة مأرب، جثمان العميد عبده محسن الرماح قائد اللواء 81 مشاة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والبطولة.



وحُمل جثمان الفقيد ملفوفًا بالعلم الجمهوري إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب في موكب جنائزي مهيب تقدمته قيادات عسكرية، وأمنية ووجاهات مدنية وبمشاركة حشود كبيرة من أقارب الشهيد ومحبيه.

وأشاد المشيعون بمناقب العميد الرماح ومواقفه النضالية وإسهاماته في بناء وتطوير القوات المسلحة وإعادة بناء الوحدات العسكرية، لافتين إلى أنه كان من أوائل الضباط الذين تصدوا لمشاريع الفوضى والإرهاب ووقف شامخا في مواجهة مليشيا الإرهاب والكهنوت والمشروع الإيراني، وقدم كل جهده في سبيل القضية الوطنية حتى آخر لحظه من حياته.