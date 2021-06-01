رئيس مجلس الشورى يعزي الناطق الرسمي للحكومة في وفاة والدته

وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة..سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الناطق الرسمي للحكومة راجح بادي عزاه فيها بوفاة والدته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012