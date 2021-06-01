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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي الناطق الرسمي للحكومة في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الناطق الرسمي للحكومة راجح بادي عزاه فيها بوفاة والدته.
وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة..سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.