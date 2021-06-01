معين عبدالملك يعزي الناطق الرسمي باسم الحكومة في وفاة والدته

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع الرجمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته الفاضلة.

محمد يوسف

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