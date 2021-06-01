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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي الناطق الرسمي باسم الحكومة في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته الفاضلة.
وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع الرجمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.