معهد ازال يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من الضباط والقيادات العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفل معهد ازال العسكري المشترك للتدريب والتأهيل، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، بتخريج الدفعة الثالثة من الضباط والقيادات العسكرية، دورة تنمية مهارات القادة والضباط من مختلف الوحدات العسكرية.



وأكد قائد محور ازال العميد ياسر المعبري، أن معهد ازال العسكري يقوم بتخريج قيادات عسكرية، بأعلى معايير التدريب والتأهيل لأبطال الجيش الوطني، على المستوى النوعي والعلمي والانضباطي، لمواجهة كافة التحديات والتصعيد، ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأشاد العميد المعبري بدور قيادة القوات المشتركة، بقيادة المملكة العربية السعودية في تدريب وتأهيل القوات النوعية للجيش الوطني وذلك بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيد الـ٣١ لذكرى الوحدة اليمنية.

من جانبه أشاد قائد قوة نجران اللواء الركن ضاوي الغزواني، بجهود قيادة محور آزال، في تدريب وتأهيل القيادات والضباط، من مختلف الوحدات العسكرية..مؤكداً استمرار الدعم الكامل للجيش الوطني، على كل المستويات وفي مختلف جوانب الدعم لاستعادة الشرعية ودحر المليشيا المدعومة من ايران.

فيما أوضح مدير معهد آزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل، ان هذه الدفعة تلقت تدريبات في القيادة، والاستطلاع والتكتيك العسكري، والمدفعية، والاسعافات الطبية، والعقيدة القتالية، والخرائط الإلكترونية، والاتصالات، والعمليات الحربية، والهندسة العسكرية، عبر كادر تدريبي محترف من القوات المشتركة واليمنية.