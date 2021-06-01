الرئيس هادي يستقبل سفير موريتانيا بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم سفير موريتانيا لدى اليمن محمد محفوظ الشيخ القاضيي، بمناسبة انتها فترة عمله.



وعبر الرئيس عن امتنانه لجهود السفير التي بذلها خلال فترة عمله لمصلحة العلاقات بين البلدين .. معبرا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامة المستقبلية وحمله نقل تحياته لاخيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.. متمنيا له وللشعب الموريتاني التقدم والازدهار.

وثمن الرئيس جهود ومواقف موريتانيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية.

من جانبه عبر السفير الموريتاني عن تقديره للاهتمام والتعاون الذي حضي به خلال فترة عمله على كافة المستويات والذي يعكس تفرد العلاقات وتميزها بين البلدين والشعبين.. ناقلاً لفخامته تحيات نظيره الموريتاني.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك.