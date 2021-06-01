وزير الداخلية يثمن حرص المجتمع في حضرموت على تنفيذ النظام والقانون والحفاظ على مؤسسات الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن وزير الداخلية، اللواء الركن، ابراهيم علي حيدان، حرص المجتمع في محافظة حضرموت على تنفيذ النظام والقانون والحفاظ على مؤسسات الدولة.



جاء ذلك خلال لقاءه بالشخصيات الإجتماعية والسياسية في ساحل حضرموت، بحضور نائب رئيس الوزراء السابق، الدكتور، سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الداخلية على الاوضاع الأمنية والعسكرية وأبرز قضايا المجتمع بساحل حضرموت .. مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتلمس الاوضاع الأمنية والعسكرية وتقييم الواقع الامني والاحتياجات اللازمة لرفد الوحدات الأمنية بحضرموت.

وأكد الوزير حيدان على ضرورة أن يكون كل فرد في المجتمع بالاضافة الى الشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية عامل مساعد للواحدات الأمنية والشرطوية والأجهزة العسكرية في تثبيت الامن والاستقرار وتجنيب المحافظة من الفوضى والنزاعات التي يمارسها اشخاص لهم مصالح شخصية وضيقة هدفها زعزعة أمن الوطن واستقراره وتدمير مؤسساته.