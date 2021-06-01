الرئيس هادي يترأس اجتماعا بحضور نائبه ورئيس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم اجتماعًا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للوقوف على مجمل الاوضاع على الساحة الوطنية.



وفِي اللقاء تطرق فخامة الرئيس لمجمل التطورات والتداعيات التي تشهدها اليمن والمعاناة والصعوبات التي تواجه اليمنيين في ظل الاوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الهمجية التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابيه على اليمنيين لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف اليمنيين من تضحيات.

ولفت الى لقاءاته مع عدد من الوفود وما يتصل بمساعي وجهود السلام التي يحرص عليها خدمة لابناء شعبنا اليمني.. موجها بعدد من الاجراءات والتدابير لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة المواطن بصورة عامة..مثمنا في هذا الصدد دعم المملكة العربية السعودية لليمن.

وفي اللقاء قدم نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقارير لخصت الموقف العام على الصعيدين العسكري والاقتصادي والخدمي، واتخذ بشأنها ما يلزم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.